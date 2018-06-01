TANAP doğalgaz fiyatını düşürecek

Azeri
gazını Türkiye
üzerinden Avrupa'ya taşıyacak proje Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
'nın (TANAP
) Türkiye koridorundaki açılış ayrıntılarını anlatan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol
, "Kesinleşmemekle birlikte açılış 12 Haziran
'da olacak. Türkiye ve Azerbaycan
'ın yanı sıra Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın da katılımını bekliyoruz. AB
'den de üst düzey katılım olur" dedi. Düzyol, TANAP ile taşınacak doğalgazın fiyatlarının tüketiciye de olumlu yansımasının olacağını kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'nun vanasının açılmasının ardından TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, iftar davetinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
UCUZ OLAN TERCİH EDİLİR
"BOTAŞ
tarafından Rusya
'dan alınan gazın 'al ya da öde' şartına bağlı olması nedeniyle TANAP'tan gelen Azeri gazının fiyatlara etkisi başarı sağlayabilecek mi" sorusu üzerine Düzyol, "BOTAŞ bir ülkeden 100 birimlik gaz alabileceği gibi bu rakamı 80 birime de indirebilir. Ucuz kontrat varken önce ucuzu
tercih eder. Diğer ülkeden alabileceği minimum miktarı alıp, ucuz aldığı ülkeden maksimum miktarı almak isteyecektir. Bu durumun da paçal alım maliyeti üzerine olumlu etkisi olacaktır. Günün sonunda da tüketiciye yansıması olumlu olur" açıklamasını yaptı.
12 HAZİRAN'DA GAZIN VANASINI AÇABİLECEK
Gaz
akışının 30 Haziran
'dan 12 Haziran'a çekilme ihtimaliyle ilgili Düzyol, "Kontrattaki taahhütler 30 Haziran'da gazın akmasını gerektiriyor. Ama taraflar anlaşırsa 12 Haziran'da da gazı akıtabilecek durumdayız, ticari olarak her şey hazır" diye konuştu. Hattın erken açılmasının daha iyi olduğunu söyleyen Düzyol, "Ticari gaz akışına başladıktan sonra törende güvenlik nedeniyle durdurulması gerekecektir. Bu karar daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.