500 bin Alman otosu ithal ediyor

ABD
Başkanı Donald Trump
, Alman otomobillerine savaş açtı. "New York
5'inci Cadde'de tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim" diyen Trump'ın ithal Alman otomobillere ek vergi getirmesi bekleniyor. Almanya
ile ABD arasındaki otomobil ticaretine bakıldığında, durumun Almanya lehine olduğu görülüyor. 2017'de ABD'de yaklaşık 1.3 milyon adet Alman otomobili satıldı. Bu rakamın 507 bin adeti Almanya'dan ithal edildi. Geri kalan 800 bin adet ise BMW
, Mercedes-Benz ve Volkswagen
'in ABD'deki fabrikalarında üretildi.
PAZAR PAYI % 4
2018'in ilk çeyreğinde Almanya'nın ABD'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracat
ı yüzde 9.2 artışla 164 bin 300 adete çıktı. ABD'nin Almanya'ya yaptığı otomobil ihracatı ise yüzde 17 azalışla, 11 bin 800 adete geriledi. İlk üç ayda Alman otomobillerinin ABD otomotiv
pazarındaki pazar payı
yüzde 4 olarak gerçekleşti. Alman otomotiv pazarında Amerikan otomobillerin payı ise yüzde 0.30 oldu.
ABD'DE ÜRETIYOR
Bu dönemde ABD'de en çok satılan Alman markası 54 bin 900 adetle Mercedes- Benz oldu. BMW 47 bin 500 adet, Audi 19 bin adet, Porsche 14 bin adet satıldı. ABD'de satılan BMW otomobillerin yüzde 64'ü Almanya'dan ithal ediliyor. Sadece yüzde 36'sı ABD'de üretiliyor. Mercedes- Benz'de ise ithal oranı yüzde 70'i buluyor.