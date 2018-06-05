Emine Erdoğan öncü oldu tasarruf rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilk 5 ayda tasarruf rekoru kırıldı. Türkiye
'nin dört bir yanından kurum ve kişilerin destek verdiği proje kapsamında sadece Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde 14 ton kağıt atık geri dönüştürülerek 238 yetişkin ağacın kesilmesi engellendi. "Kağıt", "metal", "cam", "plastik" ile "bitkisel atık yağ" şeklinde 5 ana başlıktan oluşan geri kazanımda 2002'de yüzde 0.7 olan geri kazanım oranı yüzde 13'e çıktı.
REKOR KÜLLİYE'DE
Henüz bir yılı dolmadan olumlu sonuçları ile beklenenden daha fazla bir etki uyandırdığı belirtilen projede en fazla geri dönüşüm
ü yaparak, 5 kategoride en yüksek geri kazanım rakamlarına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Külliye'si rekorun sahibi oldu. Külliye'de toplanan 9 bin 580 kilogram plastik atığın geri kazanımıyla elyaf içeren tekstil ürünleri, atık ve pis su boruları, sera örtüsü, plastik torba, deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri malzemeler üretildi. Plastik atığın geri dönüşümü sayesinde 134 bin 120 kilovat saat enerji tasarrufu sağlanan Külliye'de, bin 850 litre bitkisel atık yağdan ise bin 384 litre biyodizel elde edildi. 5 aylık verilerine göre; 29 bin 655 kilogram ambalaj atığı, 14 ton kağıt atık geri kazandırılarak 476 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 238 yetişkin ağacın kesilmesi engellendi. 173 bin 600 metreküp sera gazı salınımı bertaraf edilirken, 3 bin 340 kilogram metal atık toplandı.
YILLIK KAZANIM 12 MİLYAR
2017'de
başlatılan proje ile atıklar bulunduğu noktada ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor. Böylece çevre kirliliği engellenerek ve elde edilen ürünler sayesinde sanayiye hammadde ve ekonomiye katma değer sağlanıyor. Atıktan ekonomiye yıllık kazanım yaklaşık 12 milyar TL. Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretiliyor, yemek hazırlama ve park-bahçe atıkları gibi organik atıkları komposta dönüştürülüyor.
MECLİS VE BAŞBAKANLIK GEÇİYOR
Ankara
'da
240'dan fazla kamu kurumunda uygulanan proje 2023'te tüm Türkiye'de devreye girecek. Proje, bugün Dünya Çevre Günü
'nde TBMM
ve Başbakanlık
'ta da uygulanacak.
ARTIK ÇÖP KAMYONU GELMİYOR
Projenin
ilk hayata geçtiği kurumlardan olan Çevre Bakanlığı
'ndaki veriler ise yüz güldürüyor. Çöp kamyonu
nun gelmediği kurumda, 101 ton kağıt-karton, 28 ton plastik, 5.8 ton cam, 5 ton metal, 5.2 ton organik, iki bin 110 litre bitkisel atık yağ, 780 kg madeni atık yağ, 2 ton yemek ve ekmek artıkları olmak üzere yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Bin 717 ağacın kesilmesi önlenirken, 455 varil petrolün ve 8 ton cevherin kullanımı engellendi.