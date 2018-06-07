Borsa İstanbul'da gong ASELSAN için çaldı

ASELSAN hisseleri, 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplama döneminin ardından tamamlanan ikincil halka arz sonrası Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile faaliyetlerine başladı.

- "KURDAKİ DALGALANMALARIN ÇÖZÜMÜ VİOP

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ikincil halka arz ile birlikte ASELSAN'ın yaklaşık 3 milyar lira ilave fon sağladığını belirterek, ikincil halka arzda yaklaşık 2 bin 404 yeni yatırımcının pay alacağını söyledi.

Karadağ, ASELSAN'ın piyasa değerini 24,3 milyar liraya yükselteceğine işaret ederek, "Seçimle beraber oluşan kırılgan koşullarda halka arzın başarılı bir şekilde gerçeklemiş olması bize mutluluk verdi." dedi.

Bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları arasında yakın iş birliğinin korunmasının önem arz ettiğini aktaran Karadağ, halka arz ve sermaye piyasası ürünlerinin kullanılmasının çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu dile getirdi.

Karadağ, halka arzlarda sağlanan fonun kredi talebinde aynı miktarda azalma meydana getirdiğini vurgulayarak, kredi talebindeki çok küçük azalmaların bile kredi faizlerinde azalmayı tetiklediğini anlattı.

Bankaları, büyük şirketleri ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) kontratlarda aktif alıcı ve satıcı olarak işlem yapmasını tavsiye ettiklerini belirten Karadağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Borsa İstanbul olarak geliştirmeye çalıştığımız diğer bir alan da VİOP ve bu piyasamızdaki ürünlerdir. Biliyorsunuz ki şirketlerimiz için belli kırılgan dönemlerde kurdaki dalgalanmalar çok ciddi sorun teşkil ediyor. Bu sorun çözümsüz değildir. Bunun çözümüne yönelik hem kontrat hem opsiyon sözleşmeleri satıyoruz. Kurlardaki yukarı veya aşağı yönlü rahatsız edici dalgalanmalar bu piyasamızla elemine etmek mümkündür. Kuru öngörülebilir kılmak için bu piyasayı aktif kullanmamız gerekmektedir. Şirketlerimizi, özellikle TCMB'yi VİOP'taki kontratları kullanmaya davet ediyoruz."

- "CİDDİ BİR BİREYSEL YATIRIMCI TALEBİ ALDIK

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünyadaki ekonomik konjonktüre karşın milletin güveni ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin gözbebeği ASELSAN'ın dünya savunma sanayinin ilk sıralarında yer alması için önemli bir aşamayı başarıyla tamamladık." dedi.

İkincil halka arzda son zamanlarda hiçbir halka arzda görülmemiş ciddi bir bireysel yatırımcı talebi aldıklarını aktaran Görgün, "Gerçek anlamda tabana yayılmış olan bu talebi çok değerli buluyoruz. 64 binin üzerinde yatırımcının beklenenin çok üzerinde bir taleple katıldığı ikincil halka arzda 'milletin hayali' olduğumuzu bir kez daha gösteren, Türkiye'ye güvenen, ASELSAN'a inanan, güç katan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Görgün, bir mühendis olarak öğrencilik yıllarından bugüne kadar ASELSAN'ı daima ilgi, hayranlık ve gururla izlediğine değinerek, şunları kaydetti:

"ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, kurulmuş olduğu 1975 yılından bu yana savunma sanayi alanında Türk mühendisliğinin gururu oldu. ASELSAN, milletimizin hayali bir savunma ve teknoloji şirketi olarak geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Türkiye'nin ortak değeridir. Öte yandan teknolojimizin savunma sanayi dışında kullanımı için ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık elektroniği alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu şekilde, Türkiye'nin teknolojik dışa bağımlılığını savunma sanayi dışında da en aza indirmek, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayarak ülkenin cari açık sorununun azaltılmasında katkı sağlıyoruz ve şu andaki katkımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz."

Görgün, 2017 yıl sonu itibarıyla net karını 1 milyar 388 milyon TL'ye ulaştıran ASELSAN'ın 2017 yılında elindeki iş hacminin 6 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşırken, bu rakamın hızla yükselmeye devam ettiğini söyledi.

2018 Mart sonu itibarıyla 2022 yılına kadar imzalanmış 7 milyar 500 milyon dolar tutarında sözleşmelerinin bulunduğunu vurgulayan Görgün, şunlara dikkati çekti:

"2017'de 784 milyon TL ihracat gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. ASELSAN 2017 yılında 1,7 milyar TL Ar-Ge harcaması yaptı. Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırarak en yüksek Ar-Ge harcaması yapan Türk şirketi olmanın gururunu taşıyoruz. Halka arzdan sağlanan gelirin yüzde 40'ını da yapay zeka gibi yenilikçi teknoloji yatırımları için kullanacağız."

Görgün, ikincil halka arz ile ödenmiş sermayelerini 140 milyon TL artırarak 1 milyar 140 milyon TL'ye yükselttiklerini ve yeni halka açıklık oranının, ikincil halka arz sonrası yüzde 25,70'e çıktığını belirterek, 6 Yerli Aracı Kurum'un bir araya gelip konsorsiyum lideri olarak yerli ve yabancı yatırımcılara satış yaptığı ilk halka arzı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde 62 bin 802 ile en yüksek yerli bireysel alıcı sayısına ulaştıklarını dile getiren Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde, 1,8 milyar TL ile en yüksek yerli bireysel yatırımcıya satılan tutara ulaştık. Gelen toplam talep 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Halka arz sürecinde bizlere inanan, destek veren tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımızın ASELSAN'a gösterdiği teveccühün bize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkında olarak milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışacağız."

- YÜZDE 80'İ YERLİ YATIRIMCILAR TARAFINDAN ALIND

Düzenlenen gong töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Borsa İstanbul Genel Müdürü Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve ikincil halka aracılık eden konsorsiyumun liderleri Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın üst düzey yöneticileri katıldı.

Verilen bilgiye göre, yüzde 60 ile en büyük payın yerli yatırımcıya ayrıldığı ASELSAN'in ikincil halka arzında, payların yüzde 80'i yerli yatırımcılar tarafından satın alındı.

Yerli yatırımcılardan toplamda 132 milyon 398 bin 750 adet talep geldi ve kendilerine 111 milyon 804 bin 108 adet pay satıldı. Yabancı yatırımcılar tarafından talep edilen 28 milyon 195 bin 892 adet payın ise tamamı karşılanarak kendilerine bu miktarda satış gerçekleştirildi.