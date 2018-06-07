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iskân için ne kadar ödeyecek?

Milyonlarca ın beklediği imar sorunu çözüme kavuşuyor. Müracaatlar yarından itibaren 31 Ekim’e kadar yapılabilecek. Vatandaş yapı kayıt bedeli için ortalama 2 bin 880 lira ödeyecek

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 10:14
Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek?

SABAH'ın detaylarını açıkladığı, 13 milyon ın beklediği İmar Barışı yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayımlanarak, resmen yürürlüğe girdi. Başvuruların yarın başlayacağı imar barışında yapı kayıt belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Yapı kayıt belgeleri bina ve arsanın metrekareleri ile belediyelerin belirlediği rayiç bedeller üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, vatandaş daire başına ortalama 2 bin 880 TL ödeyerek iskânına kavuşabilecek.

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Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek?
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