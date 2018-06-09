Yerli otomobil ile 20 bin kişiye istihdam sağlanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü "Sanayicimiz yatırım yapmak, üretim yapmak istiyor, bunun için sermayeye ihtiyacımız var. Bankaya gidiyor, karşısına yüzde 20 gibi bir faiz oranı çıkıyor. Bu kadar faiz ödediğiniz bir sermayeden ne kazanacaksınız? Yüksek faiz ortamlarında sanayicimizin büyümesi, üretim yapması mümkün değildir.

Bu yüzden ekonomideki birinci önceliğimiz faizlerin düşürülmesi olacak" dedi. Bakan Özlü, TGRT HABER televizyonunda katıldığı programda, son yılların en büyük sanayi hamlelerinden yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projenin, kendisi bakan olmadan önce başladığını hatırlatan Özlü "Ben göreve başladıktan sonra iş modelinde bir değişiklik yaptık. Özel sektör öncülüğünde, devlet destekli bir model geliştirdik, şu an bunun sonuçlarını aldık. Ara sözleşme ortaklar arasında imzalandı, CEO ataması yapıldı. Mehmet Gürcan Karakaş, yakın gelecekte görevinin başına geçecek" dedi.

2021'DE YOLLARDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yerli otomobilde tasarım sürecinin başladığını belirten Bakan Özlü, şöyle devam etti: Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar avroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model elektrikli araç çıkacak. Uzun vadede 50 milyar avroluk gayri safi millî hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacak. Teknolojinin son ürünü bu proje, akıllı sürüş sistemleri ile donatılacak. Ne çok lüks ne de çok alt; orta ve üst sınıfa hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olacak ve daha kaliteli... Öncelikle maliyetleri aşağı çekmek isteriz ki, rekabet gücümüz yüksek olsun. Vergisel konuları da, aracın piyasaya çıkma zamanı geldiğinde Maliye Bakanlığımızla oturup konuşacağız. Amacımız, 2019'da yerli otomobilin prototipini ortaya çıkartmak. 2021'de de satışa sunmak istiyoruz.

FABRİKA İÇİN YER BELLİ DEĞİL

Fabrika kurulumu için 22 ilden talep geldiğini hatırlatan Bakan Özlü, ortak girişim grubu olan girişimciler ve CEO'nun konuyu değerlendireceğini, kendilerine alternatif sunacağını söyledi. Bakan Özlü "Bu, devletin tek başına vereceği bir karar değil. Fizibilitesini, analizlerini yapacağız, sonuçlarına göre yere karar vereceğiz. Şu an belli değil" dedi.