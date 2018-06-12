Kule üreticileri düzenleme bekliyor

GSM pazarında giderek büyüyen 'baz istasyonu' kule
leri dünyada büyük pazarlara ulaşırken, kule üreticileri hem Türkiye'de hem de dünyada büyümek için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtiyor. Turkcell'in iştiraki Global Tower'ın Genel Müdürü Nihat Narin, GSM sektörünün büyüme hızı düşünüldüğünde, Yabancı yatırımcıların da pazardan pay almasının an meselesi olduğunu söyledi. 30 MİLYONLUK TASARRUF
Sektörde artan data trafiğini taşımak için bunun tek yolu kule sayısını artırırken mükerrer yatırımın önlenmesi gerektiğini söyleyen Narin, sektörde olağanüstü hızla artan data trafiğinin kule sayısını artırırken, yapılması gerekenin kulelerin GSM lisansının bir parçası olmaktan çıkarılması olduğunu söyledi. Nihat Narin, mükerrer yatırımın önlenmesiyle de 30 milyonluk tasarrufun sağlanacağını belirtti.