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fonlar katılımı artırdı

Giriş Tarihi: 13.6.2018
Faizsiz fonlar katılımı artırdı
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, " emeklilik fonları toplumun birçok kesiminin sisteme ilgisini yükselttiği gibi, sisteme katılımı da artırdı" dedi. Sistemin Türkiye'de her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Obalı, "31 Mayıs 2018 itibarıyla 'te faizsiz fon büyüklüğü 7.30 milyar 'ye, Otomatik Katılım Sistemi'nde () ise 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne 1.82 milyar TL'ye ulaştı. Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES'te yüzde 8.63, Otomatik BES'te yüzde 64" dedi. Obalı, "OKS'deki katılımcıların yüzde 63'ü faizsiz fonları seçti" diye konuştu.
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Faizsiz fonlar katılımı artırdı
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