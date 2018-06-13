Faizsiz fonlar katılımı artırdı

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Faizsiz
emeklilik fonları toplumun birçok kesiminin sisteme ilgisini yükselttiği gibi, sisteme katılımı da artırdı" dedi. Sistemin Türkiye'de her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Obalı, "31 Mayıs 2018 itibarıyla BES
'te faizsiz fon büyüklüğü 7.30 milyar TL
'ye, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS
) ise 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne 1.82 milyar TL'ye ulaştı. Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES'te yüzde 8.63, Otomatik BES'te yüzde 64" dedi. Obalı, "OKS'deki katılımcıların yüzde 63'ü faizsiz fonları seçti" diye konuştu.