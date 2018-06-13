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’tan 100 milyonluk kira sertifikası

Giriş Tarihi: 13.6.2018
Türkiye Finans’tan 100 milyonluk kira sertifikası
TÜRKIYE Finans, 24-25 Mayıs'ta talep toplaması yapılan 100 milyon TL'lik, 178 gün vadeli kira sertifikası halka arzını tamamladı. Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, "Türkiye Finans olarak her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçları ile reel ekonomiye katılmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı ile beraber yılın ilk 5 ayında 1 milyar TL'lik ihraç tutarını aştık. 2018 yılında da üretim ve insan odaklı faaliyetlerimizle reel ekonomiye katkı sunmaya devam edecek, kaynak çeşitliliğimizi artıracağız" dedi.
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Türkiye Finans’tan 100 milyonluk kira sertifikası
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