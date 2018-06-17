Uzay ve havacılıkta bir hayal gerçek oluyor... Binlerce kişiye istihdam!

Ankara Kahramankazan'da 730 hektarlık alan üzerine kurulacak olan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 400 hektarlık alanı sanayi, 100 hektarlık alanı AR-GE, 100 hektarlık alan yeşil bölge ve 130 hektarlık alanı ise sosyal tesislerden oluşacak projeyle uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklenecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ile Ankara Valiliği'nin ortaklığında oluşturulan bölgede yüksek katma değerli ürünler üretilerek ihracata büyük katkı sağlanacak.



SAVUNMA SANAYİSİNE GÜÇ KATACAK

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) projesini yakından takip eden eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. İşler, "Bu proje benimde çok önem verdiğim proje... Burada çok önemli mesafeler kat ettik. İnşallah bu yılsonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışmalar başlayacak. Birkaç yıldır bu projenin alt yapısı hazırlandı. Arazi alındı, ortaklar belirlendi... Şimdi inşallah start veriliyor. Bu projeye Cumhurbaşkanımız çok önem veriyor. Bizlerde Ankara milletvekili olarak oldukça memnunuz. Çünkü biliyorsunuz Ankara sadece siyasi başkent değil... Aynı zamanda sanayinin de başkenti... Bu hemen TAİ'nin yanına yapılacak geniş bir proje. Dolayısıyla bu proje sayesinde savunma sanayii birkaç basamak daha mesafe atlatacak ve savunma sanayine güç katacak çok büyük bir proje" dedi.



80 FİRMAYA TAHSİS YAPILDI

"Bu projenin Ankara'ya yapılacak olması başkent için başlı başına bir kazanç" diyen Emrullah İşler, " Biliyorsunuz; TAİ Ankara'da, Aselsan Ankara'da, Havelsan Ankara'da, Roketsan Ankara'da... Ankara'da 12 sanayi bölgesi var... Bu sanayi bölgelerinde pek çok savunma sanayi firması iş yapıyor. Dolayısı ile bu projenin Ankara için katma değeri çok yüksek. Burada savunma sanayi alanında AR-GE'ye de çok büyük yatırımlar yapılacak. Bu bakımdan Ankaramız ve Türkiyemiz için projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu an için 40 firma ile sözleşme imzalandı. 80 firmaya ise tahsis yapıldı. Tahsisleri alan firmalar en geç 2 yıl içerisinde tesislerini sözleşme gereği tamamlayacak. Bu projeyle 15 bin kişiye istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.