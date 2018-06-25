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- Serbest Ticaret Anlaşması güncellendi

Modernize edilen ve kapsamı genişletilen anlaşma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile , Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda muhatap bakanlarınca imzalandı.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:14
Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması güncellendi

ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği () Devletleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının () kapsamının genişletilmesi ve modernize edilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, güncellenen STA'nın imzalanması vesilesiyle İzlanda'nın Saudarkrokur kasasında düzenlenen törene katıldı.

Zeybekci, buradaki konuşmasında, revize edilen anlaşmanın, Türkiye'nin ilk STA'sı olduğunu belirterek, "AB ile Gümrük Birliği'nden önce imzalanan EFTA STA'sı yine AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden önce modernize edildi. Revize STA, esas itibarıyla AB ile mevcut Gümrük Birliği'nden çok daha modern ve çok daha geniş kapsamlı bir anlaşma. Bu STA'nın, AB ile yürüttüğümüz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde örnek teşkil etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yenilenen STA'nın, mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, elektronik ticaret, fikri mülkiyet hakları gibi ikili ekonomik ilişkileri daha iyi yansıtacak alanları da kapsadığını anlatan Zeybekci, "Tüm taraflar açısından başarılı olarak tamamlanan müzakerelerin sonucunda kara yolu taşımacılığı ve lojistik hizmetler, sağlık hizmetleri, turizm hizmetleri gibi kritik sektörlerin yanı sıra vizeler ve çalışma izinlerinin alınması açısından da iş dünyası açısından da ticareti kolaylaştırıcı adımlar atıldı." dedi.

Bakan Zeybekci, İzlanda programı kapsamında EFTA ülkeleri , Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda muhatap bakanlarıyla bir araya geldi, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde bazı ihracat sektörlerinde iş birliğine gidilmesi, karma ekonomik komisyonların kurulması ve iş konseylerinin oluşturulması konuları ele alındı.

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Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması güncellendi
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