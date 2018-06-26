Endüstri 4.0 için 10 ‘Model Fabrika’

KOBİ
'lerin Endüstri 4.0 teknolojilerine ulaşarak, dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak 'Model Fabrika'lar için düğmeye basıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
desteği ile ilki Ankara'da kurulan yeni nesil fabrikalar, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 10 ilde daha hayata geçirilecek. Konuyla ilgili bir araya gelen kamu ve özel sektör temsilcileri yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritasını da çıkardı. Fabrika ve işletmelerdeki verimlilik konusunda aksayan yönlerin iyileştirilmesin sağlayacak 'Model Fabrika'lar KOBİ'lere büyük avantaj sağlayacak. HEDEF DİJİTAL DÖNÜŞÜM
KOBİ'lerin dijital dönüşümüne odaklandıklarını ifade eden bakanlık yetkilileri, "Model Fabrika projemiz ile başta KOBİ'ler olmak üzere üretim yapan işletmelerimizin verimliliklerine ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacağız. Uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti de vereceğimiz Model Fabrika, işletmelerimizin verimlilik konusunda aksayan yönlerinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacak" açıklamasını yaptı. KOBİ'lerin dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak Model Fabrika için İzmir'de yer tahsisi de yapıldı. Ege Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer alacak dev tesis için projenin tarafları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ege Üniversitesi (EÜ) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) temsilcileri bir araya gelerek yapılacak çalışmaları belirledi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise Model Fabrika Projesi'nin KOBİ'lerin dünyaya açılmasında anahtar rol oynadığını vurguladı. Yorgancılar, projeyi tüm detaylarıyla ele aldıklarını ve en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. 10 İLDE HAYATA GEÇECEK
İlki Ankara'da kurulan Model Fabrika'nın İzmir'de de kısa sürede çalışmaya başlayacağını söyleyen Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz da "Türkiye genelinde üç yıl içinde 10 adet Model Fabrika açma hedefimiz var. Bu merkezler üniversitelerle işbirliği içinde sürekli gelişecek. İzmir modelinde kamu-sanayi-üniversite ortaklığı çok verimli sonuçlar ortaya koyacak. Model Fabrika'nın ilk yatırım ve işletme sermayesini bakanlık ve EBSO karşılayacak. Ege Üniversitesi de yerleşkesinde vereceği alanın yanında bilimsel destek sağlayacak" diye konuştu. 2001'DEN BU YANA VAR
Dünyada, Model Fabrika veya yeterlilik merkezi adıyla uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan bu merkezler, çeşitli ülkelerde 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Model Fabrikalar yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği ve diğer konularda işletme çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırarak, gerçek bir üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi test ederek öğretmeyi amaçlıyor. CAM SEKTÖRÜNDE İLKLERİ GETİREN FABRİKA
Endüstriyel
cam üretim sektöründe faaliyet gösteren Cam Merkezi
, Manisa
'da temelini attığı yeni mega fabrika ile Endüstri 4.0 için yepyeni bir adım atıyor. 64 dönüm arazi üzerinde, 30 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan yeni fabrika sektörde birçok ilki barındıracak. 2018 yılının son çeyreğinde kısmen üretime başlayacak yeni fabrika, Endüstri 4.0'a geçiş yaparak dijital dönüşümün tüm gerekliliklerini karşılayarak, otomasyon ağırlıklı üretim parkuru ile pazarın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor olacak. Şirket, yeni mega fabrikada Yorim markası ile çözüm ürettiği beyaz eşya, interaktif bilgi ekranları ve ticari dolap camlarının üretimlerini birleştirecek. Yeni yatırımları ile ilgili bilgi veren Cam Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar
, "44 yıldır bu sektördeyiz. Tüm paydaşlarımızın ve pazarın sesini iyi dinliyor, ihtiyaçlarını doğru analiz ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Bolu'da ikinci fabrikamızı devreye almıştık. 2018 bitmeden Manisa'da hizmet verecek olan mega fabrikamızda üretime başlayacağız" dedi. Şirketlerinin 700 çalışanı, 5 fabrikası ve 50 milyon doları aşan ihracatı bulunduğunu belirten Semavi Yorgancılar sözlerine şöyle devam etti: "2018'in son çeyreğinde ticari dolaplar için cam ve kapı üretimimiz mega fabrikamızda hizmet vermeye başlayacak. Hemen ardından ise yeni beyaz eşya hattımız devreye girecek. Endüstri 4.0 uygulamalarını içeren, dijital dönüşümünü tamamlamış, online üretim ve izleme hatları ile hizmet verecek olan yeni fabrikamız ülkemizin modern üretim yüzlerinden birisi olacak." ?KOBİ TURU
?Datassist'e global ödül
Dünyanin
en büyük bordro firmalarının kabul edildiği Global Payroll
Association tarafından her yıl düzenlenen, Global Payroll Awards – Global Bordro Ödülleri
yarışmasında, Datassist Bordro Servisi, 2018'in "En iyi yerel bordro hizmet sağlayıcısı ödülü"nü aldı. Datassist'in kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, dünyanın en iyi bordro şirketlerinin aday olduğu Global Bordro Ödülleri Yarışması'na Türkiye'den katılan ilk ve tek şirket olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Hizmet verdiğimiz kurumların yerli ve yabancı çalışanlarının bordrosunu Türkiye'deki mevzuata göre yapıyoruz. Ancak bu süreci, ABD'de halka açık bir şirketin tabi olması gereken kuralları da gözeterek yürütüyoruz." AYAKKABI SEKTÖRÜ GAZİANTEP'TE BULUŞUYOR
GAPSHOES Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı 27 Haziran'da Gaziantep'te başlıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Ünverdi, "Ayakkabı üretiminde söz sahibi olan Gaziantepli üreticilerimizin yurtdışına açılmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz fuar, sektörde çok önemli mesafe kat etmemizi sağladı. Gaziantep'in yanı sıra sektörel anlamda Türkiye'nin en önemli fuarı haline geldi" dedi.