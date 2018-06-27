İlk 5 ayda rekor teslimat

Elbirliği Finansman Sistemi ile müşterilerine ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim
, 2018 yılı başı itibarıyla aylık ortalamada 1.500 aileyi ev ve otomobil sahibi yaptı. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Eminevim Elbirliği Sistemi sayesinde ayda ortalama bin 500 kişinin konut ve araç sahibi olduğunu dile getirdi. Üstün şunları anlattı: "Eminevim Elbirliği Sistemi iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, tüm Türkiye'de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler." YOLA DEVAM EDİYORUZ
Satış rakamlarının yüksek olmasının inşaat ve otomobil pazarına da canlılık getirdiğini söyleyen Üstün, "En ufak kasabalarda dahi Eminevim'den ev alan insanlar sayesinde piyasada, ekonomide bir rahatlama sağlanıyor. Bizim formülümüz dayanışma ve elbirliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Biz 28 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 120 bini aşkın kişiyi ev ve konut sahibi yaptık ve kimseyi mağdur etmedik. İlk beş ayki teslimat sayılarımız gurur verici. Yolumuza güven ve dayanışmayla, sağlam adımlarla devam ediyoruz" dedi.