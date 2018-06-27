Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL, nasıl hesaplanır? 2018 MTV 2. taksit ne zaman?

Karayolları Trafik Şubesi'ne kayıtlı tüm araç sahiplerinin ödemek zorunda oldukları bir vergi türü olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödeniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr'den veya anlaşmalı bankalardan Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuzu kolayca ödeyebilirsiniz. Ödemenizi nakit olarak ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Bazı bankalar devletin sunduğu taksite ek taksit seçenekleri de sunuyor. Bu sayede ödemelerinizi bütçenizi bir anda yormak yerine çok daha rahatlıkla yapabiliyorsunuz. 2018 yılı itibari ile MTV ikinci taksidi 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Araç sahiplerinin her yıl ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

2018 YILI MTV TABLOSU

- 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

- 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

- 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

- 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

- 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

- 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DA MTV ÖDEYECEK!

TBMM'ye gönderilen bir yasa tasarısı ile elektrikli araçlar da MTV ödemeye başlayacak. Bu yeni kanun tasarısıyla elektrikli araçlar, MTV tarifesinin sadece yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

- 300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) : 294 TL

- Fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda MTV: 1.423 TL

- Fiyatı 70 bini aşanlarda MTV: 1.553 TL

- MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

Elektrikli araçlar bu bedellerin 4'te birini ödeyecek.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ödemeyi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden, Temmuz ayı bitmeden Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarınızın ikinci taksitini yatırmayı unutmayın. Ödemeyi yapmadığınızda öncelikle Maliye Bakanlığı'ndan uyarı alırsınız. Ödemeyi geciktirir, uzun süre yapmazsanız, bu durumda bakanlık banka hesaplarınıza el koyarak MTV bedelini hesabınızdan tahsil eder. Daha da kötüsü aracınız bile bağlanabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, aracınızın vergisini zamanında yatırmalısınız.