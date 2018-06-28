Akın ettiler! Bozkırın ortasında ‘Plaj’ keyfi...

'BOZKIRIN ORTASINDAKİ DENİZ'

9 yıl önce faaliyete geçirilen ve halk arasında 'Bozkırın ortasındaki deniz' olarak adlandırılan Kent Park Plajı yaz sezonunu açtı. Her yıl kent sakinleri ve ülkenin birçok şehirden binlerce ziyaretçi ağırlanan plajda, tüm hazırlıklar tamamlanarak hizmete sunuldu. 1 metre 45 santim deriniği olan plajda olumsuz durumlara karşı da 10 cankurtaran ve sağlık görevlileri çalışıyor. Yağışlı havaların kent üzerindeki etkisinden dolayı bu sıralar talep azalsa da Plaj Sorumlusu Osman Çırak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığın artmasıyla birlikte tekrar binlerce insanın yapay plajda buluşacağını belirtti.