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tarih belli oldu! Başvuran ödemeyecek...

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:53
Kritik tarih belli oldu! Başvuran ödemeyecek...

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun genel tebliğine" göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bildirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

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Kritik tarih belli oldu! Başvuran ödemeyecek...
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