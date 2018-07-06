70 yıllık sevinç

Antalya
'nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın seçim
vaatlerinin başında gelen tapu sorunu artık tarihe gömülüyor. İlçede tapu sorununun artık tarihe gömüldüğünü belirten Başkan Çalık, cumhuriyet tarihi
ile yaşıt, ilçenin kangren sorununu dört yıllık hummalı bir çalışmadan sonra çözdüklerini söyledi. Başkan Çalık, "Bu işin çözümü noktasında, kırtasiye için 5 ton kâğıt harcandı. 2 milyon fotokopi çekildi. Binlerce posta tebliği işlemine yardım sağlandı. Yaklaşık 26 bin kişiyi ilgilendiren bu meselenin çözümü için 15 personelimiz gece gündüz çalıştı. Gerçekten geriye dönüp baktığımız zaman nasıl büyük bir işin üstesinden geldiğimizi daha da iyi anlıyoruz" dedi. GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK
30 Mart 2014 yerel seçimler öncesinde kendisine vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında tapu sorununun geldiğini belirten Çalık, "Halkımız bize bu şerefli görevi 4 yıl önce layık gördü. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için ekibimle beraber 'İşimiz Gücümüz Serik' sloganıyla yola çıktık. Gece gündüz uğraşlar sonunda ilçemizin gelişip güzelleşmesi ve imar yönünden, önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorununu ortadan kaldırmak için çaba sarf ettik. Allah'ımıza şükürler olsun ki halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. İlk olarak Orta Mahallemizden başladığımız tapu dağıtımına, inşallah diğer mahallelerimizde de bir buçuk yıl içerisinde tamamen mülkiyet sorununu tarihe gömeceğiz" diye konuştu. BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ
Bundan sonraki dönemde de Serik halkı için hizmet yolunda daha büyük adımlar atacaklarını belirten Çalık, "Hizmet noktasında tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediyemize, ekibimize ve bize her zaman güvenen değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Tapu meselesiyle bizzat ilgilenerek bu tarihi sorunu çözmemize yardımcı oldu. Eylül-ekim aylarında 'Tapu Bayramı'nı, hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.