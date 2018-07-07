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’le tek telefonda çift numara dönemi

Türk mühendislerin geliştirdiği iletişim platformu , BiP’te servisi sayesinde tek telefonda iki farklı numara kullanabilmeyi Avrupa’da ilk kez mümkün hale getirdi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
BiP’le tek telefonda çift numara dönemi
Tamamı Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu 'e eklenen ' BiP'te' servisi ile tek telefonda iki farklı numara kullanılabilecek. İkinci Numaram BiP'te servisi sayesinde BiP'e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek, aramalar karşılanabilecek ve SMS alınabilecek.

PETROL DEĞİL DATA
Avrupa'da ve 'de bir ilk olan bu özellik çok kısa bir süre sonra yurt dışında da BiP kullananlar için hayata geçirilecek. Bu özellik sayesinde Avrupa'da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanmaya başlayarak hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak. Turkcell Genel Müdürü , dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisler geliştirme yolunda çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bugün ülkelerin rezervlerine değil, data rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir data üreticisi konumunda. Amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'nin datasının içerde kalması, ikincisi de datayı ham data değil işlenmiş olarak tüketicilerimizle buluşturmak. BiP, Grup Görüntülü Görüşme, Para ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce sunmuştu. Şimdi yeni özelliğimiz 'İkinci Numaram BiP'te' ile yine bir ilke imza atmış olduk." İkinci Numaram BiP'te aboneliği profil sekmesine giriliyor. Ayarlar bölümünden Arama Ayarları seçiliyor. İkinci Numaram BiP'te ayarı aktif hale getiriliyor. Abonelik için doğrudan yönlendirilecek BiP'in Keşfet alanındaki Turkcell Müşteri Hizmetleri kanalından abonelik işlemini gerçekleştiriliyor.

BİP 23 MILYON KEZ INDIRILDI
BUGÜNE kadar 23 milyondan fazla indirilen ve dünyada 192 ülkede kullanılan BiP'in sahip olduğu diğer yenilikçi özellikler şöyle: "Keşfet ile yüzlerce servise kolay erişim, grup görüntülü görüşme, cepten cebe hızlı ve kolay para transferi, anlık karşılıklı takip etme, oyunlar, BiP Web, Sürpriz Nokta ile konuma özel faydalar, BiP'ten her yöne arama, faks gönderme, çıkartma ve CAPS, kaybolan mesaj."

GÜNDE 1 MİLYON ARAMA
GÜNDE 1 milyon aramanın yapıldığı BiP, 192 ülkede 23 milyondan fazla indirildi. Global pazara da açılan BiP, Moldova'nın telekom operatörü Moldcell işbirliğiyle çalışıyor. Aynı zamanda 40'a yakın farklı operatörle de görüştüklerini belirten Kaan Terzioğlu, görüşmelerin birçoğuyla olumlu ilerlediğini de belirtti. WhatsApp'ın yeni olarak kullanıcılarına sunduğu grup görüntülü konuşmayı onlardan bir yıl önce devreye soktuklarını da hatırlatan Terzioğlu, uygulama üzerinden şu anda ayda 100 bine yakın kullanıcının grup görüntülü konuşma yaptığını ve tüm dünyada en kısa zamanda 100 milyon kullanıcıya ulaşmak istediklerini belirtti.
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BiP’le tek telefonda çift numara dönemi
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