BiP’le tek telefonda çift numara dönemi

Tamamı Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP
'e eklenen 'İkinci Numaram
BiP'te' servisi ile tek telefonda iki farklı numara kullanılabilecek. İkinci Numaram BiP'te servisi sayesinde BiP'e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek, aramalar karşılanabilecek ve SMS alınabilecek. PETROL DEĞİL DATA
Avrupa'da ve Türkiye
'de bir ilk olan bu özellik çok kısa bir süre sonra yurt dışında da BiP kullananlar için hayata geçirilecek. Bu özellik sayesinde Avrupa'da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanmaya başlayarak hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisler geliştirme yolunda çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bugün ülkelerin petrol
rezervlerine değil, data rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir data üreticisi konumunda. Amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'nin datasının içerde kalması, ikincisi de datayı ham data değil işlenmiş olarak tüketicilerimizle buluşturmak. BiP, Grup Görüntülü Görüşme, Para Transferi
ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce sunmuştu. Şimdi yeni özelliğimiz 'İkinci Numaram BiP'te' ile yine bir ilke imza atmış olduk." İkinci Numaram BiP'te aboneliği profil sekmesine giriliyor. Ayarlar bölümünden Arama Ayarları seçiliyor. İkinci Numaram BiP'te ayarı aktif hale getiriliyor. Abonelik için doğrudan yönlendirilecek BiP'in Keşfet alanındaki Turkcell Müşteri Hizmetleri kanalından abonelik işlemini gerçekleştiriliyor. BİP 23 MILYON KEZ INDIRILDI
BUGÜNE
kadar 23 milyondan
fazla indirilen
ve dünyada
192 ülkede kullanılan
BiP'in sahip
olduğu diğer
yenilikçi özellikler
şöyle: "Keşfet
ile yüzlerce servise
kolay erişim,
grup görüntülü
görüşme, cepten
cebe hızlı ve
kolay para transferi,
anlık karşılıklı
takip etme,
oyunlar, BiP Web,
Sürpriz Nokta ile
konuma özel faydalar,
BiP'ten
her yöne arama,
faks gönderme,
çıkartma ve
CAPS, kaybolan
mesaj." GÜNDE 1 MİLYON ARAMA
GÜNDE
1 milyon aramanın yapıldığı BiP, 192 ülkede 23 milyondan fazla indirildi. Global pazara da açılan BiP, Moldova'nın telekom operatörü Moldcell işbirliğiyle çalışıyor. Aynı zamanda 40'a yakın farklı operatörle de görüştüklerini belirten Kaan Terzioğlu, görüşmelerin birçoğuyla olumlu ilerlediğini de belirtti. WhatsApp'ın yeni olarak kullanıcılarına sunduğu grup görüntülü konuşmayı onlardan bir yıl önce devreye soktuklarını da hatırlatan Terzioğlu, uygulama üzerinden şu anda ayda 100 bine yakın kullanıcının grup görüntülü konuşma yaptığını ve tüm dünyada en kısa zamanda 100 milyon kullanıcıya ulaşmak istediklerini belirtti.