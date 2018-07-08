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Kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye lerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan e ve hatta na gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 09:53
Kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel yapan ücret uygulamasının başlayacağını bildirdi.

"TAVAN ÜCRETLERİNİ 5 KAT ARTIRACAĞIZ"

Bakan Demircan, Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye lerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan e ve hatta na gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

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