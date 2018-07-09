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İş yerinde sakın bunu yapmayın! 5 yıla kadar cezası var...

, aynı iş yerinde çalışan arkadaşının uyurken ki fotoğrafını çekip ’ta yayımlayan işçiyi haksız buldu. , özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini işaret edilerek, yerel mahkemenin mahkumiyet kararının yerinde olduğunu işaret edildi.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 14:44
İş yerinde sakın bunu yapmayın! 5 yıla kadar hapis cezası var...

T. iş yerinde uyudu. Ağzı açık bir biçimde uyuyan T.'nin ağzına bir kalem yerleştiren iş arkadaşı İsmail K., T.'nin bu halinin fotoğrafını çekerek 'da yayımladı.

Fotoğrafın yayılması üzerine T. ile K. arasında tartışma çıktı. T., K. hakkında dava açtı. ÇorumAsliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 yıl önce sonuçlandı. Mahkeme, İsmail K.'yi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûm etti.

MAHKÛMİYET KARARI ONANDI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, karar için temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosyayı inceleyen 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmederek onama kararı verdi.

SAYGINLIĞI RENCİDE EDİLDİ

, Kemal T'nin saygınlığının rencide edildiği, uyurken ki halinin de özel yaşam alanı kapsamında olduğuna işaret edildi.

5 YILA KADAR HAPİS

Yasaya göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar cezası alabilir.

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