İş yerinde sakın bunu yapmayın! 5 yıla kadar hapis cezası var...

Kemal T. iş yerinde uyudu. Ağzı açık bir biçimde uyuyan T.'nin ağzına bir kalem yerleştiren iş arkadaşı İsmail K., T.'nin bu halinin fotoğrafını çekerek Facebook'da yayımladı.

Fotoğrafın yayılması üzerine T. ile K. arasında tartışma çıktı. T., K. hakkında dava açtı. ÇorumAsliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 yıl önce sonuçlandı. Mahkeme, İsmail K.'yi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûm etti.

MAHKÛMİYET KARARI ONANDI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, karar için temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmederek onama kararı verdi.

SAYGINLIĞI RENCİDE EDİLDİ

Kararda, Kemal T'nin saygınlığının rencide edildiği, uyurken ki halinin de özel yaşam alanı kapsamında olduğuna işaret edildi.

5 YILA KADAR HAPİS

Yasaya göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.