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Dolar bugün kaç TL? - 10 Temmuz ne kadar oldu? Güncel fiyatları burada! (Dolar - euro)

kurundaki hareketliliği yakından takip etmek isteyen yurttaşlar, ? ne kadar oldu? sorularıyla dolar ve hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar bu hafta nasıl ilerliyor? İstanbul serbest piyasada dolar 4,6750 liradan, avro 5,4880 liradan liradan haftaya başladı. Dün gece açıklanan listesi, OHAL-KHK gelişmeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yansımalarının dolar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı ise merak konusu. İşte 10 Temmuz 2018 Salı bugün güncel dolar ve euro fiyatları!

Giriş Tarihi: 10.7.2018 09:46
Dolar bugün kaç TL? - 10 Temmuz dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz fiyatları burada! (Dolar - euro)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de yemin ederek görevine resmen başlamasının ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni ve ilk kabine listesini kamuoyuna açıkladı.

Bir cumhurbaşkanı yardımcısı ile 16 bakanın yer aldığı kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Berat Albayrak görevlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bekir Pakdemirli getirildi.

Erdoğan, nin açıklanmasının ardından yeni modelde kurulacak olan kurulların ve ofislerin atamalarını da en kısa sürede yapacaklarını belirtti.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 4,6730 liradan alınan dolar, 4,6750 liradan satılıyor. 5,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3960 lira olmuştu.

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Dolar bugün kaç TL? - 10 Temmuz dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz fiyatları burada! (Dolar - euro)
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