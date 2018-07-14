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Turkcell’in 4.5G’si dünyaya örnek oldu

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Turkcell’in 4.5G’si dünyaya örnek oldu
Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği (GSA) tarafından yayımlanan Mayıs 2018 Küresel Durum Raporu'nda Turkcell'in 4.5G () şebekesiyle dünyanın en iyilerinden biri olduğu açıklandı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin 2018 Nisan ayının sonu itibarıyla Gigabit 4.5G (LTE) için üç temel LTE-Advanced özelliğine yatırım yapan 52 ülkeden 87 operatör belirledi. 41 operatör, bu üç teknolojinin tamamını devreye aldı ve bu teknolojilere dayalı ticari hizmetler başlattı. Gigabit LTE ağlarının referans alındığı rapora göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 1.2 Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 2 operatöründen biri olarak örnek gösterildi. Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G yolunda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Biz Turkcell olarak Avrupa'nın en geniş spektrumuna sahip operatörlerinden biriyiz. Bu spektrum sayesinde dünyadaki 11 operatörden de bir tanesiyiz."
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Turkcell’in 4.5G’si dünyaya örnek oldu
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