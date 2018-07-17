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22. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları kesin tarihi belli oldu mu?

22. dönem sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını internet üzerinden aratmaya başladılar. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanıyor? Tarih ne zaman belli olacak? Bu konuyla ilgili tüm detayları Sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:52
22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları kesin tarihi belli oldu mu?

On binlerce adayın katıldığı Merkezleri () başvuruları 30 Mart 2018 tarihine kadar etmişti. POMEM sözlü mülakat ve diğer aşamalar tamamlanmasının ardından adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Polis Akademisi'nin duyuracağı 22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanıyor?

22. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına lisans ve ön lisans mezunlarının katılım sağladığı seçme sınavı ve mülakatları tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama olmasa da, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu'nun sonuçlar için 20 Temmuz'dan sonrasını işaret ettiği gibi iddialar bulunuyor. Bunun yanında geçen sınavlara bakıldığında mülakatların 10 Şubat'ta bittiği görülüyor. Mülakat bitiminden 15 gün sonra, 25 Şubat'ta sonuçlar açıklanmıştı. Daha önceki alımlarda ise en geç açıklama tarihinin 1 ay olduğu görülüyor. Sonuçların 21. dönemle paralel şekilde, yaklaşık 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 22. dönem mülakatları ise 30 Haziran'da bitmişti.

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22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları kesin tarihi belli oldu mu?
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