89 euroluk parfüm aldı milyonluk araba kazandı

Atatürk
Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış mağazası ATÜ Duty Free
'nin yaptığı çekilişte 1 milyon 212 bin TL değerinde otomobil kazanan Cansu Yıldız
, kendisine bilgi veren yetkiliye önce "Beni dolandırıyor musunuz?" diye tepki gösterdi. Yıldız, gerçeği öğrendikten sonra ise özür diledi. 24 Şubat-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes
havalimanlarındaki mağazalarında kampanya düzenledi. Kampanyada müşteriler alkol ve tütün ürünleri hariç 50 euroluk her harcamaları için 214 bin 259 euro (1 milyon 212 bin TL) değerinde 1 adet otomobil kazanma şansına sahip oldu. 150 bin kişinin katıldığı kampanya sonunda 45 binin üzerinde kişi kayıt yaptırdı. Noter huzurunda yapılan çekilişte Türkiye
'de sadece 3 adet bulunan aracı Cansu Yıldız kazandı. Kazandığı spor arabayı almak için Atatürk Havalimanı
'na gelen Yıldız, arkadaşının satın aldığı 89 euro değerinde parfümün kuponlarını kendisinin doldurduğunu belirterek, "Otomobille henüz ne yapacağıma karar vermedim. Belki yarış yapan birisine satarım" diye konuştu.