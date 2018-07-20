Bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberi! - Bedelli askerlik 28 gün süresi kalkacak mı?

Son dakika haberi... Bedelli askeriğin çıkacağının kesinleşmesinin ardından her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden olan ve hükümet tarafından yoğun bir şekilde üzerinde çalışılan Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Herkesin merak ettiği soruların başında gelen bu konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasası içinde TBMM'de görüşülecek. Bu konuyla ilgii AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaısna göre Bedelli askerlik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.

Peki bu ne zaman gerçekleşecek?

Bülent Turan bu sürecin bir hafta içinde gerçekleşeceğini belirtti. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'da torba yasasını görüşmek için toplanacak.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı dün katıldığı Habertürk TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Hayati Yazıcı Bedelli askerlik süresi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Yazıcı'nın o ifadeleri;