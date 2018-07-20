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ile ilgili haberi! - Bedelli askerlik 28 gün süresi kalkacak mı?

haberi... ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca asker adayının merakla beklediği bedelli askerlik haberi geçtiğimiz günlerde gelmişti. 25 yaş, 15 bin TL olarak çıkarılacak olan Bedelli askerlikte 28 gün askerlik yapma şartı getirilmişti. Bununla ilgili Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki Bedelli askerlik süresi kaldırılacak mı? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 07:41 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 07:41
Bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberi! - Bedelli askerlik 28 gün süresi kalkacak mı?

haberi... Bedelli askeriğin çıkacağının kesinleşmesinin ardından her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. 'nin en önemli gündem maddelerinden olan ve hükümet tarafından yoğun bir şekilde üzerinde çalışılan ne zaman çıkacak? Herkesin merak ettiği soruların başında gelen bu konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasası içinde 'de görüşülecek. Bu konuyla ilgii Grup Başkanvekili 'ın açıklamaısna göre Bedelli askerlik TBMM Plan ve 'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.

Peki bu ne zaman gerçekleşecek?

Bülent Turan bu sürecin bir hafta içinde gerçekleşeceğini belirtti. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'da torba yasasını görüşmek için toplanacak.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı dün katıldığı Habertürk TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Hayati Yazıcı Bedelli askerlik süresi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Yazıcı'nın o ifadeleri;

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Bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberi! - Bedelli askerlik 28 gün süresi kalkacak mı?
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