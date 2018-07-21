Fındıkta erken hasat uyarısı

Fındık
Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürü Aysun Akar, üreticilere fındıkta yüksek meyve kalitesi ve randıman için hasadın zamanında yapılması uyarısında bulundu. Bazı çeşitlerin erken
, bazılarının daha geç olgunlaştığını belirten Akar, "Her çeşidin hasat olgunluğuna geldiğinde toplanması uygun bir yöntem olsa da, fındık bahçelerinin karışık çeşitlerden kurulu olması hasadın yapılmasını zorunlu kılıyor" diye konuştu. Erken hasadın birçok olumsuz etkisinin olduğunu dile getiren Akar, "Erken hasat fındıkta ham yağ oranını hem protein oranını olumsuz yönde etkiler, göbek boşluğu büyür, depolama süresi kısalır. Geç yapılan hasatta ise yere dökülen ve yerde uzun süre kalan kabuğu zedelenmiş fındıklarda çürüme ve küflenme görülür. Bunun sonucunda da ihracatta önemli bir kriter olan aflatoksin miktarı artar" dedi. Fındığın en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olduğuna işaret eden Akar, milli ekonomiye sağladığı katkısı düşünüldüğünde kaliteli ve randımanı yüksek ürün elde etmenin çok önemli olduğunu söyledi.