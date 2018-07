Ekonomide yeni dönemin yönetim kodları

ŞEREF OĞUZ'UN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Fırsatlar ve tehditlerle dolu dünyada fırsatların tehditlerden fazla olduğu inancıyla kendini "müzmin iyimser" diye tanımlayan Bakan Albayrak'ın, konuşmak yerine dinlemeyi tercihi, oluşacak yol haritalarının "katılımcı ve kapsayıcı" olacağının garantisini de sunuyor bize.

Ben dâhil 15 katılımcı, kendi tabirimle "eldivensiz" olarak eteğindeki taşı döktü, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin eko-politik evrendeki sorunlarıyla baş etme yönünde son derece önemli tespitler dile getirildi.

"KAVGA DEĞİL KAZAN-KAZAN"

2 saat boyunca sürekli dinleyen ve sayfalar dolusu not alan Bakan Albayrak'ın toplantı sonundaki teşekkür konuşması, yeni dönemin yönetim kodlarını yansıtması açısından da önemliydi. Her görüşe saygılı olmak, ekonomi alanından hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin istişarede bulunmak ve bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alınacak katkılarla yol haritasını ortaya çıkarmak...

Dünkü toplantı öncesi G20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamalar zaten "kavga değil, kazan-kazan" tutumunu ortaya koymuştu. Gerçekçi ve güçlü program için ihtiyaç duyulan, gerçek veriler ve farklı görüşler olduğunu beyanla Bakan Albayrak, anahtar kelime olarak "uyum" ifadesini kullanıyordu.

"UYUM VE KOORDİNASYON"

Bakan Albayrak'ın toplantı sonrası söyledikleri, bundan sonraki adımlar için fikir verebilir: Söylemden ziyade eyleme odaklanmak ve her görüşe saygı duyup, uyum ve koordinasyonu ön plana çıkarmak şart. Benim izlenimim, uzmanlığı, liyakati önceleyip atletik yapıda yarışa başlayacağımızdır.



