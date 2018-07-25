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Sağlık çalışanlarına müjdeli haber geldi! Ek ödemeler komisyondan geçti

Sağlık çalışanları için müjdeli haber verildi. Meclis Plan ve 'ndan geçen kararla birlikte sağlık çalışanlarının yüzü gülecek. Diş hekimi, tabip emeklileri, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme alacaklar.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 12:27
Sağlık çalışanlarına müjdeli haber geldi! Ek ödemeler komisyondan geçti

Bedelli askerliğin de yer aldığı torba yasa teklifinde Hükümet, binlerce hekim, hemşire, eczacı ve sağlık personelinin yüzünü güldüren reforma imza attı. Buna göre diş hekimi ve tabip emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak.

Meclis Plan ve 'nda kabul edilen teklifte hem sektörü hem de sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler şöyle:

EMEKLİ AYLIĞI YÜKSELECEK

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 , uzman hekim emeklilerine ise 2 bin TL emekli maaşı artışı sağlanacak.

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Sağlık çalışanlarına müjdeli haber geldi! Ek ödemeler komisyondan geçti
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