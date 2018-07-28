HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar bugün ne kadar? 28 Temmuz bugün dolar - euro fiyatları!

Dolar bugün ne kadar? bugün dolar - fiyatları!

fiyatları düşüşte! Dolar kurunu merak eden vatandaşlar, oldu? sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Hafta içerisinde bir inişli bir çıkışlı grafik içerisinde olan dolar, sabahı dolar 4,8517 liradan, ise 5,6560 liradan güne başladı. İşte bugünün güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.7.2018 10:06
Dolar bugün ne kadar? 28 Temmuz bugün dolar - euro fiyatları!

Dlar fiyatları bugün düşüşte... Cumartesi itibari ile, yatırım yapacak ve ekonomideki gidişatı merak edenler tarafından çok araştırılan konuların başında oldu? sorusu geliyor. kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, güncel döviz fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

4,8388 liradan alınan dolar, 4,8646 liradan satılıyor. 5,6283 liradan alınan nun satış fiyatı ise 5,6838 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8648 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6695 lira olmuştu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar bugün ne kadar? 28 Temmuz bugün dolar - euro fiyatları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN