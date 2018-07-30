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Dolar bugün ne kadar oldu? ( dolar - euro 2018 fiyatlarında son durum)

Dolar kurunu merak eden vatandaşlar, bugün oldu? sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafik ile kapatan olan dolar, sabahı Kapalıçarşı'da 4,8620 liradan alınıp 4,8640 liradan satılıyor. 5,6720 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,6770 lira olarak belirlendi. İşte serbest piyasada fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 10:49
Dolar bugün ne kadar oldu? (30 Temmuz dolar - euro 2018 fiyatlarında son durum)

nda son durum ne? Pazartesi itibari ile, ekonomideki gidişatı merak eden ve yatırım yapacak olanların tarafından çok araştırılan konuların başında dolar bugün ne kadar oldu? sorusu yer alıyor. kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, güncel döviz fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 4,8620 liradan alınan dolar, 4,8640 liradan satılıyor. 5,6720 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,6770 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8590 lira, euronun satış fiyatı ise 5,6650 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.

İç piyasalarda ise Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacağı yılın üçüncü enflasyon raporu izlenecek. Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri de piyasalarda yön belirleyici olacak.

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