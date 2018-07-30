HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Ekonomik güven endeksi arttı

: güven endeksi arttı

haberi... güven endeksi, da geçen aya göre yüzde 2 artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine çıktı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 10:23
Son dakika: Ekonomik güven endeksi arttı

güven endeksi, da geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, temmuzda hazirana göre yüzde 2 artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1'e, hizmet sektörü güven endeksi 91,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,3'e ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 101,5 değerine geriledi.

Danıştay, hesap işletim ücretini iptal etti

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ekonomik güven endeksi arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN