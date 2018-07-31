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'ten “”; Doğru harcama yapmaya yardım ediyor

’nin ilk katılım ’ün sponsorluğu ile hayata geçen “Albaraka ” e- ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde insanların daha bilinçli satın alma kararları vermesine yardımcı olan bir uygulamasıdır.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:23
Albaraka Türk'ten “Dost Eli”; Doğru harcama yapmaya yardım ediyor

Dünya'nın en iyi katılım sı olma vizyonuyla hareket eden , üzerinden yapılan alışverişlerde harcamaları ve bütçeyi korumak için inovatif bir Chrome uygulaması olan "Albaraka " projesinin sponsoru oldu.

ALBARAKA DOST ELİ, DOĞRU HARCAMA YAPMAYI SAĞLARKEN, BÜTÇEYİ KORUMAYI VE EV EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYOR

İnsanların çoğunlukla kullanmayı tercih ettiği tarayıcı olan Chrome üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen "Dost Eli" uygulaması, Albaraka Türk'ün müşterisi olsun ya da olmasın bütçesini korumak isteyen herkes tarafından kullanılabiliyor. Üyelik ve kişisel bilgilerinizi girmeden ücretsiz bir şekilde tarayıcınıza eklenebilen uygulamaya http://www.albarakadosteli.com/ websitenden ve http://bit.ly/dostelichrome uygulama marketinden ulaşılabiliyor.

"BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ YAPMALARINA YARDIMCI OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

'nin e-ticaret alanındaki harcamalarının 10 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ; "e-ticaret çağındayız ve insanlar artık alışverişlerini da yapmayı tercih ediyor. İnternet ortamında kontrolsüz alışveriş yapan tüm vatandaşlarımız için Albaraka Türk olarak "Dost Eli"mizi uzattık. En çok tercih edilen tarayıcı programı olan Chrome üzerinden ulaşılabilen "Dost Eli" uygulaması ile e-ticaret üzerinden alışveriş yapan tüm tüketicilerin parasını doğru kullanmasına, bütçelerini gerçek ihtiyaçlarına yönlendirmelerine, bilinçli ve ihtiyaca yönelik alışveriş yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi.



Müşterimiz olsun veya olmasın Chrome'u yükleyen herkes e-ticaret sitelerinde gereksiz harcama yapmaktan kurtulacak diyen Altundağ, "Herkesin kullanımına açık olan bu uygulamanın aynı zamanda Albaraka'da Karlı Hesap açan müşterilerimizin de birikimlerini daha doğru yönetmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz. Tüketicilerin güven duyacağı bir programı Albaraka Türk olarak dijital ortamda hayata geçirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Albaraka Türk olarak dijital alandaki yenilikçi uygulamalarımızı önümüzdeki dönemde de geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

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Albaraka Türk'ten “Dost Eli”; Doğru harcama yapmaya yardım ediyor
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