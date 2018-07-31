Binalarda 18 milyar dolarlık israf var

Türkiye
'de binaların yeterli yalıtıma sahip olmaması nedeniyle enerji
için yapılan harcamanın önemli kısmı boşa gidiyor. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin
, derneklerinin kuruluş amacının enerji güvenliği ve tasarrufunun sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
Türkiye'de enerjinin yüzde 40'ının binalarda kullanıldığını belirten Alkin, "Antalya
gibi kentlere baktığımızda iklimi farklı olduğu için soğutma ön planda. Soğutma da tasarruflu bir şekilde yapılmıyor. Eğer binalarda enerji tasarrufunu sağlarsak insanların parasının yüzde 40'ı cebinde kalır" dedi.
Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 47'sinin doğalgazdan elde edildiğini dile getiren Alkin, doğalgazın büyük bir kısmının İran ve Rusya'dan alındığına dikkati çekti. Alkin, "Diplomatik duruşumuz ihtiyaçlarımızla doğru orantılı. Türkiye'yi enerji tasarrufu sayesinde daha az bağımlı hale getirebiliriz. Bunun için enerji tasarrufunda adeta bir milli mücadele başlattık. Böyle zorlu bir coğrafyada enerji bağımlılığıyla yürümek bizi riske sokuyor" değerlendirmesinde bulundu.