Mobius: Türkiye izlediğimiz bir yer

Ünlü piyasa gurusu Mark Mobius
, gelişen piyasalar için değerlendirmelerde bulundu. Mobius, Türkiye
'nin 'çok, çok ilginç bir pozisyonda' olduğunu söyledi. Mobius, bir süre devam edecek düşüşün ardından gelişen ülke piyasalarında bir toparlanma görüleceğini düşündüğünü söyledi. Yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda dip değer seviyelerine baktıklarını Çin de ise birçok sorunun olduğunu kaydeden Mobius, Türkiye ekonomisinin büyük olduğunu, çok iyi Türk şirketler olduğunu belirtti. Mobius "İlerleyen süreçte bazı yükümlülükler ve sorunlar olabilir ama Türkiye bizim izlemek istediğimiz bir yer" dedi.