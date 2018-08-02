ASELSAN tarafından yapıldı! Tehditleri 'Kangal' susturacak

Uzaktan kumandalı sistemlerle gerçekleştirilen saldırıların etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak güvenlik güçlerinin teknolojik olanakları güçlendiriliyor. Güvenlik güçlerinin görevleri sırasında karşı karşıya kalabileceği tehditlerin bertarafı ve ülke güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni sistemler kullanıma giriyor. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN tarafından tasarlanarak üretilen sırt tipi, araç tipi ve bomba imha tipi radyo frekansı (RF) karıştırma/köreltme (jammer) sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine dahil edildi.