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tarafından yapıldı! Tehditleri '' susturacak

'ın tasarlayarak ürettiği sırt, araç ve bomba imha tipi yeni sinyal bozucu sistemler güvenlik güçlerinin envanterine girdi. araç ve bomba imha tipi sistemler, el yapımı patlayıcı tuzaklarının etkisiz hale getirilmesi, şüpheli paketlere güvenli müdahale ortamı oluşturulması, kalabalıklar için güvenli bölgeler sağlanması amacıyla kullanılabiliyor. MİLKAR-5T5 ise el yapımı patlayıcı tuzaklarına karşı timlerin ve yaya personelin korunması amacıyla geliştirildi

Giriş Tarihi: 2.8.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 12:41
ASELSAN tarafından yapıldı! Tehditleri 'Kangal' susturacak

Uzaktan kumandalı sistemlerle gerçekleştirilen saldırıların etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak güvenlik güçlerinin teknolojik olanakları güçlendiriliyor. Güvenlik güçlerinin görevleri sırasında karşı karşıya kalabileceği tehditlerin bertarafı ve ülke güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni sistemler kullanıma giriyor. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, tarafından tasarlanarak üretilen sırt tipi, araç tipi ve bomba imha tipi radyo frekansı (RF) karıştırma/köreltme (jammer) sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine dahil edildi.

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ASELSAN tarafından yapıldı! Tehditleri 'Kangal' susturacak
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