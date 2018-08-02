Dev kahve zincirinden engelliler için yeni proje

Starbucks Türkiye, 2017 senesinde İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte Elden Ele projesini hayata geçirdi. Engelleri kaldırmak, farkındalık yaratmak ve işitme engellilerin günlük yaşamına dokunmak amacıyla tasarlanan proje ile tüm Starbucks çalışanlarının, Türk İşaret Dili'ni öğrenmesi hedefleniyor.

TÜİK'in 2013 senesi raporuna göre Türkiye'de 4 milyonun üzerinde işitme engelli yaşıyor. Bu rakam toplam nüfusun yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ederken, cümle yapısı ve kelime dağarcığı ile farklı bir dil olarak kabul edilen Türk İşaret Dili'nin bilinirliği ve kullanımı hala çok yayın değil.

Starbucks Türkiye, bu proje ile temel seviyede İşaret Dili öğrenen her bir bireyin, toplumda yaratabileceği farkındalık ve iletişim etkisinin önemine dikkat çekiyor.

TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Starbucks, işitme engelli misafirleri için bu projenin çalışmalarına başladı. İletişimde engelleri aşmak amacıyla İEEF ile bir araya gelerek, Türk İşaret Dili için bir kahve sözlüğü hazırlayan Starbucks Türkiye, baristalarına, mağazalarını ziyaret eden işitme engelli misafirlerine 3. adres deneyimini yaşatabileceği seviyede temel kavramları öğretmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında Starbucks baristaları İEEF Derneği'nden gelen eğitmenlerden günlük iletişim için gerekli genel/temel kavramları, sektörel terimleri ve Starbucks menüsünden oluşan Kahve Sözlüğü'nü öğreniyor. Baristaları eğitimleri tamamlayan ve sertifikalarını alan 'İşitme Engelli Dostu Mağaza'lar, Eşsiz Starbucks Deneyimini yaşatmak için işitme engelli misafirlerini bekliyor.

4 İLDE 50 PİLOT MAĞAZADA

İlk etapta 4 ildeki 50 pilot mağazasının çalışanlarının eğitimlerini tamamlayan Starbucks, uzun dönemde Türkiye'de 33 ilde bulunan mağazalarındaki 4 binden fazla çalışanının eğitimlerini tamamlamayı amaçlıyor.