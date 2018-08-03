"Ekonomik ilişkiler sağlam zeminde yoluna devam edecek"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı, Bakan Pekcan başkanlığında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li firmaların yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, çağdaş hukuk devleti geleneği, güçlü demokrasi kültürüyle hızlı ekonomik büyüme ve kalkınma ivmesini sürdüreceğini vurguladı. Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir ülke olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Pekcan, Türkiye'nin her zaman iş birliği ve istikrardan yana olduğuna işaret ederek, "Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD DEMİR VE ÇELİK KONUSUNDA TÜRKİYE İLE ORTAK HAREKET ETMELİ"

Türk demir-çelik sektörünün ABD'ye bir tehdit oluşturmadığını belirten Pekcan, bu sektörde iki ülke arasında dengeli bir ticaretin olduğunu aktardı.

Pekcan, farklı ülkelerin Türkiye üzerinden ABD'ye ürün sevkiyatı yapma imkanı olmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, ABD demir ve çelik konusunda Türkiye ile ortak hareket etmeli. Türkiye, haksız önlemlerle karşılaştığı sürece uluslar arası ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacaktır ve kendi ekonomik çıkarlarını koruyacaktır. İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir. Mevcut durumda iki ülke arasında kayda değer bir ticaret ve yatırım ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlenerek sürmesini arzu ediyoruz."

Yeni dönemde ülkenin daha fazla katma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönelik bir dönüşümden geçeceğini belirten Pekcan, söz konusu dönüşüm sürecinde, ABD'li firmaların ve sermayesinin önemli roller üstlenebileceğine dikkati çekti.Pekcan, Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabildiğine değinerek, özellikle Türkiye ile iş yapan Amerikalı firmalardan bu konuda destek istedi.