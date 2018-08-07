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Dişçilik İçin 300 Robotu Getirdi İzin Bekliyor

HÜRRİYET’in eski Yayın Direktörü Fikret Ercan, yeni adresi ’nin İstanbul Maslak’taki kampüsüne davet etti. Kampüsü üniversitenin kurucusu ve Genel Sekreter Koordinatörü Caner Otrakçı ile birlikte gezdik.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:58
Dişçilik İçin 300 Robotu Getirdi İzin Bekliyor

Otrakçı, lisansüstü bölümler dahil öğrenci sayısının 30 bine yaklaştığını belirtip ekledi:

- Aslında kampüsümüz 68 bin öğrenci kapasiteli.

'a Ağaoğlu'nun Maslak 1453 projesinin içinde inşaat aşamasında satın alıp, üniversiteye göre dizayn ettirdiği binanın maliyetini sordum, yanıtladı:

- 150 milyon dolar.

Otrakçı, laboratuvarları gösterdi:

- 126 laboratuvarımız var. 144'e çıkacak.

Uysal araya girip eğitim altyapısına yatırım bedelini paylaştı:

- 100 milyon doları buldu.

Diş laboratuvarını işaret etti:

- Burada 300 adet diş hastası robotumuz var. Robotlar öğrencinin ders amaçlı operasyonları sırasında birebir insan gibi tepki verebiliyor. Sadece robotlara 2.7 milyon Euro yatırım yaptık. Üstelik 3-4 yıldır tıp, hukuk ve eczacılık gibi diş bölümü için de izin bekliyoruz.

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Dişçilik İçin 300 Robotu Getirdi İzin Bekliyor
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