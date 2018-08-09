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dikkat! 9 gün formülü

Kurban Bayramı’nda izin süresi idari le birlikte kamu ı için 9 güne çıkartıldı. Ancak özel sektör çalışanları da bu imkândan yararlanabilecek. İşte yöntemler...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 09:36
Çalışanlar dikkat! 9 gün tatil formülü

Kurban Bayramı'nın i daha önceki yıllarda olduğu gibi kamu ı için 9 güne çıkartıldı. 20 Ağustos pazartesi günü kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacak ve hafta sonu izinleriyle birlikte toplam tatil süresi 9 günü bulacak. Kamu çalışanları bu hakkı kullanırken özel sektörde çalışanlar için durum nasıl olacak? Belli şartlarda özel sektör çalışanları da 9 günlük izinden yararlanabilirler. Burada cumartesi günü de çalışanlar açısından baktığımızda 2.5 gün, çalışmayanlar için ise yarım gün mesai görünüyor. Özel sektör için bu durumda alternatifler şöyle:

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Çalışanlar dikkat! 9 gün tatil formülü
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