Eti’nin sarı bisikleti büyümesini sürdürüyor

Eti
, Aktif Yaşam Derneği işbirliğiyle Türkiye'de bisikletle hareketli yaşama teşvik adına yapılmış sosyal sorumluluk projesi Eti Sarı Bisiklet'e yatırımına devam ediyor. 2017'de İstanbul çapında yürütülen ve 500'den fazla bisikletin tamir edilip yenilenerek ilkokul öğrencilerine hediye edildiği "Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası", bu yıl Eskişehir, İzmir ve Konya'yı kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, "Hareketin sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunun maalesef farkında değiliz. Daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacımız var" dedi.