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’nin gücünün farkında değiller'

Giriş Tarihi: 11.8.2018
‘Türkiye’nin gücünün farkında değiller'
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Donald 'ın, 'ye karşı gerçekleştirilecek olan alüminyum ve çelik ında uygulamasına ilişkin tweetine sert yanıt gecikmedi. 'ndan yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın, kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir" denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye ekonomisine karşı yürütülen kirli savaşa dikkati çekerek, "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye'nin gücünün farkında değiller. Milli teknoloji hamlesini bir an önce hayata geçireceğiz. Allah'ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız" dedi. Trump'ın tweetine Ticaret Bakanlığı'ndan da sert yanıt geldi. Karar kapsamında her iki ülkenin kaybedenin üreticiler, özel sektör ve ihracatçılar olduğu ifade edilerek, "Bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır" cümleleri kullanıldı.
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‘Türkiye’nin gücünün farkında değiller'
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