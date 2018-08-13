Aksiyon planlarımız devrede piyasalar rahatlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hürriyet gazetesinden Vahap Munyar
'ın sorularını yanıtl
adı, kurlarda yaşanan dalgalanmayla ilgili alınacak önlemleri anlattı. Kurların bugünkü tablosunun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti: SUÇLAMAK ART NİYETLİLİK:
Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan ABD Başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir. Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ
'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK
ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Gereken adımlar atılmaya başlandı. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları aldı ve bu konuda gerekli duyuruları paylaşacaklar. 'MALİ KURAL' UYGULARIZ:
Para politikalarının güçlü mali politikalarla desteklenmesi geliyor. Merkez Bankası maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. Şimdi maliye politikaları ile ilgili güçlü bir sürece gireceğiz. İlk bir ayda alınan kararlar, bütçe disiplini, borçlanma ihtiyacının azaltılması, kredi kart ve kredi taksitleri ile ilgili değişiklikler, cari açığa yönelik ithalat kalemleri üzerindeki düzenlemeler bu çerçevede desteklerdir. Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bu disiplin oluşturuyor. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm ilgili kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız. MEVDUATLARA EL KONULMAYACAK
Sürekli
kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL'ye döndürülmesi ya da el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki döviz
ler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak. BDDK'DAN SPEKÜLATİF İŞLEMLERE SINIRLAMA
BAKAN Albayrak'ın açıklamalarının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) harekete geçti ve piyasaları rahatlatacak ilk adımı attı. BDDK, SWAP işlemlerine sınır getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Bankaların
yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır" denildi.