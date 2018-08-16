ABD’ye 533 milyon $’lık ek vergi misillemesi

Kur
üzerinden başladığı saldırıyı, demir-çelik sanayine getirdiği ek vergi
lerle geniş bir alana yaymayı hedefleyen ABD
'ye, Türkiye
'den de misilleme geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 artırıldı. VERGİ İKİ KAT ARTTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Resmi Gazete
'de yayımlanan kararnameye göre aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli 22 üründe vergi oranı iki kat artırıldı. Böylece yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verilmiş oldu. DAVA SÜRECİ BAŞLADI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında gereken karşılığı derhal vermeye devam edeceğiz" dedi. Pekcan, dava sürecinin de başladığını belirterek, "Saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'yi panele davet ettik. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" dedi. LİDERİN ETRAFINDA KENETLENDİK
Başkan
Yardımcısı Fuat Oktay ek vergi kararının mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını kaydetti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Oktay "Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir" dedi.