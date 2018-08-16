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ve Teknoloji Bakanı Varank: ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak

Son dakika haberi... ve Teknoloji Bakanı Varank, " son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak. Türk sanayicisi devletiyle dimdik ayaktadır" dedi. Varank, "Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 12:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak

ve Teknoloji Bakanı Varank, 'ye karşı girişilen finansal saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİK SALDIRILARDAN KAZANARAK ÇIKACAK"

Varank, Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkeye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımız. Türkiye son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak. Türk sanayicisi devletiyle dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak
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