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Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı!

İstatistik Kurumu haziran ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı

Giriş Tarihi: 16.8.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 10:29
Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı!

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5,3 ARTTI

2018 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,7 azaldı.

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Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı!
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