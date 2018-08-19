Yatırım Ofisi Arda Ermut’a emanet

24 Haziran seçimlerinin ardından fiilen başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, kabinenin mutfağı olarak çalışacak, direkt Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak ofislerin ikisine atama yapıldı. Dün Resmi Gazete
'de yayımlanan kararnameyle Yatırım Ofisi
Başkanlığı'na Arda Ermut
, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'na da Yükseköğretim İstihdam Endeksi olarak bilinen Calibre'nin kurucusu Doç. Dr. Salim Atay getirildi. Yatırım Ofisi, Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesinde, İnsan Kaynakları Ofisi ise insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasında rol oynayacak. YENİDEN YAPILANDI
Yatırım Ofisi'nin başına atanan Arda Ermut, 2015'ten bu yana Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yeniden konumlandırılan ajans, 2006'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından kurulmuştu. Yıllardır özellikle yabancı yatırımcılar başta olmak Türkiye'de yatırım yapmak isteyen her şirket için devlet adına çözüm üreten Yatırım Ajansı'nda kuruluşundan itibaren her aşamada görev yapan Arda Ermut dünyada "tek durak ofis" olarak tanımlanan Yatırım Ofisi modelinde Türkiye'deki en tecrübeli isimlerden biri. Ermut, Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin de başkanı.