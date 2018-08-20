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'dan dev satın alma

Dünyanın en büyük içecek ve yiyecek şirketlerinden , İsrailli karbonatlı içecek üreticisi 'i satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 20:48
PepsiCo'dan dev satın alma

'dan yapılan açıklamada, şirketin firması için hisse başına 144 dolar teklif verdiği ve bunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece PepsiCo'nun SodaStream'i 3,2 milyar dolara satın alması için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamanın ardından borsasında PepsiCo'nun hisseleri yüzde 0,8 artışla 115,85 dolara kadar yükselirken, SodaStream hisseleri yüzde 10 primle 142,80 dolara kadar çıktı.

Uzmanlar, satın alma sayesinde PepsiCo'nun portföyünü zenginleştirdiğini belirtiyor.

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PepsiCo'dan dev satın alma
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