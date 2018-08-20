Son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? 20 Ağustos çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kurban bayramı tatilinin gelmesi ile birlikte bireyler gerek akraba ziyareti gerek tatil amaçlı memleketlerine gitmeye başladılar. Vatandaşların tatildeyken de en çok arattığı konuların başında altın fiyatları geliyor. Bugün altın ne kadar oldu? sorusu en çok aratılan konuların başında geliyor. Doların inişli çıkışlı bir grafik ile ilerlemesi de gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarının da aynı doğrultuda dalgalı bir seyir izlemesine yol açıyor. Altın bugün ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları nedir? İşte tüm bilgiler...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik devam ediyor. İşte 20 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türüdür. Yastık altı altını denilen birikim altınlarının çoğu çeyrek altındır. Euro ve Dolardan farklı olarak en çok çeyrek altına yatırım yapılmaktadır. 19 Ağustos 2018 Pazar günü çeyrek altın 369,35 TL'den alınırken 373,43 TL'den satılmaktadır.