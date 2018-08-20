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: Bugün altın fiyatları ne kadar? , tam, gram altın fiyatları...

haberi... Ülke genelinde çok sayıda vatandaşın her gün arattığı konuların başında altın fiyatları gelmekte. Altın fiyatları ile ilgili en güncel ve detaylı bilgiler ise Sabah.com.tr'de! Özellikle altında yaşanan inişli çıkışlı grafik altın fiyatları konusunda vatandaşların ilgi ve alakasını arttırıyor. 'nin ekonomik olarak dış saldırılara maruz kalması altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden oluyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgilerini bu haber altından bulabilirsiniz. Peki Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın ne kadar oldu? İşte tüm detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.8.2018 02:20
Son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? 20 Ağustos çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kurban bayramı tatilinin gelmesi ile birlikte bireyler gerek akraba ziyareti gerek tatil amaçlı memleketlerine gitmeye başladılar. Vatandaşların tatildeyken de en çok arattığı konuların başında altın fiyatları geliyor. Bugün altın ne kadar oldu? sorusu en çok aratılan konuların başında geliyor. Doların inişli çıkışlı bir grafik ile ilerlemesi de gram altın, , yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarının da aynı doğrultuda dalgalı bir seyir izlemesine yol açıyor. Altın bugün ne kadar? güncel altın fiyatları nedir? İşte tüm bilgiler...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik devam ediyor. İşte 20 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türüdür. Yastık altı altını denilen birikim altınlarının çoğu çeyrek altındır. Euro ve Dolardan farklı olarak en çok çeyrek altına yatırım yapılmaktadır. 19 Ağustos 2018 Pazar günü çeyrek altın 369,35 TL'den alınırken 373,43 TL'den satılmaktadır.

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Son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? 20 Ağustos çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları...
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