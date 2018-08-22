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’ın parti davetine büyük tepki

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Lehman Brothers’ın parti davetine büyük tepki
Lehman? Brothers'ın eski çalışanları, yatırım şirketinin devasa çöküşünden 10 yıl sonra gizli bir parti yapmaya hazırlanıyor. Etkinlik ayrıntıları hakkında detay verilmezken 'daki özel partiye, e-posta ile eski çalışanlar davet edildi, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell yaptığı açıklamada etkinliği 'mide bulandırıcı' olarak eleştirirken, etkinliğin devam etmemesi gerektiğini söyledi. İngiltere Hissedarlar Birliği Kuzey Rock Eylem Grubu Başkanı Dennis Grainger ise Lehman toplantısının 'talihsiz' olduğunu söyledi.
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Lehman Brothers’ın parti davetine büyük tepki
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