92 ülkeye 500 çeşit ürün satıyor

Türkiye, plastik ürünleri üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardı. Bu alanda girişimcilerin uyguladığı farklı çalışmalarla öne çıkan Türk plastik sektörü artık dünyada yüzlerce ülkeye ürün gönderiyor. Bu şirketler arasında İstanbul Silivri
'de üretim yapan Lüx Plastik
markası da bulunuyor. Temelleri yaklaşık 30 yıl önce Tahtakale'de atılan şirket, bugün QLux markası ile Vietnam'dan İngiltere'ye, Libya'dan Meksika
'ya kadar 92 ülkeye plastik ürünler ihraç ediyor. ÜNLÜ MARKALARLA İŞBİRLİĞİ
Katıldıkları fuarlarda yaptıkları çalışmalarla dünya perakende devlerinin de raflarına girdiklerini anlatan Lüx Plastik Genel Müdürü Burak Önder
, "Bu ürünler Meksika'daki Walmart'a bile girdi" dedi. Şirketin 1989 yılında kurulduğunu dile getiren Burak Önder, şöyle konuştu: "2008 yılından sonra iyi bir ihracat
ekibi kurmaya karar verdik. Bu süreçte üretim hacmimiz de hızla arttı. Yeni fabrikamıza taşındık. Burada toplam 250'e yakın çalışanımız mevcut. Şu an 'Made in Turkey' ibaresiyle ürünlerimizi dünya devi süpermarket zincirlerinin raflarına koymayı başardık. 2017 yılında üretimimizin yaklaşık yüzde 65'ini ihraç ettik. Pazar çeşitliliği önem verdiğimiz konulardan birisi. 'Yumurtaları farklı sepetlere koyma' ilkesini önemsiyoruz. Bu yüzden özellikle 2011 yılından sonra Latin Amerika
ve Uzak Doğu pazarlarına açıldık. Bu bölgelerde sektörel fuarlara katıldık ve elimizde numune çantaları ile bu ülkelere ziyaretler düzenleyerek kendimizi tanıttık. 17 gün Latin Amerika'da elimde numunelerimle ülke ülke gezdiğimi bilirim. Bugün Kolombiya, Peru, Şili, Uruguay, Paraguay, Brezilya, Porto Rico, Panama ve Meksika'ya ihracatımız var. Bu ülkelerde sadece müşteriler ile ilişki kurmuyoruz. Kapı askılıklarından bardaklara kadar 500 çeşit ürün üretiyoruz. Bu ürünleri üretirken değer katmaya, yani farklılaşmaya çalışıyoruz. Ürünleri tasarımla birlikte daha fonksiyonel hâle getirip satışa sunuyoruz."